Donnarumma quer 'devolver a Itália ao lugar que merece'

O goleiro e capitão da seleção italiana, Gianluigi Donnarumma, publicou uma mensagem encorajadora e carregada de emoção nesta quarta-feira (1º) um dia após a tentativa frustrada da 'Nazionale' de se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"Ontem à noite, depois do jogo, chorei", escreveu o goleiro do Manchester City em uma longa publicação nas redes sociais, refletindo sobre a eliminação nos pênaltis na visita à Bósnia e Herzegovina, um resultado que fez a Itália, tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006), ficar de fora do Mundial pela terceira edição consecutiva.

"Chorei, decepcionado por não ter conseguido conduzir a Itália ao lugar que ela merece. Chorei pela imensa tristeza que sinto, ao lado dos meus companheiros de equipe, dos quais tenho muito orgulho de ser o capitão", continuou.

"Após uma decepção como esta, é preciso encontrar a coragem para virar a página mais uma vez. E para isso, exige-se uma grande dose de força, paixão e convicção", insistiu o ex-goleiro do Milan e do Paris Saint-Germain.

"Continuar acreditando é sempre a força motriz que nos impulsiona a seguir em frente. Pois a vida sabe recompensar aqueles que dão o seu máximo, sem guardar nada para si. E é precisamente por aí que devemos recomeçar. Juntos. Mais uma vez. Para devolver a Itália ao lugar que ela merece", concluiu o jogador de 27 anos, que soma 81 convocações pela 'Azzurra', tendo conquistado a Eurocopa de 2021 por sua seleção, mas que, por enquanto, segue sem nenhuma participação em Copas do Mundo em seu currículo.