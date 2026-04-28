Dominantes nas ligas nacionais, PSG e Bayern começam disputa por vaga na final da Champions

PSG e Bayern de Munique se enfrentam pela semifinal da Champions League. Montagem com fotos de FRANCK FIFE e KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

França e Alemanha contam com duas potências no futebol mundial, que dominam as ligas nacionais e buscam a hegemonia europeia em mais uma temporada. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique conquistaram quase todos os títulos em seus respectivos países nos últimos anos, mas a Champions League segue como objetivo principal.

Os franceses venceram 11 vezes a Ligue 1 nos últimos 14 anos. São quatro conquistas em sequência e o quinto está muito próximo de ser concretizado. Ademais, o PSG é o atual campeão da Champions, título conquistado pela primeira vez na história na última temporada.

Os alemães têm um domínio ainda maior na Bundesliga. Apenas um título dos últimos 14 não ficou com os bávaros — 2023/2024 foi do Bayer Leverkusen. Na atual temporada, o Bayern já assegurou a primeira posição e agora almeja o domínio da Europa, que não acontece desde 2019/2020, justamente quando venceu o PSG.

As potências jogam o melhor futebol na atualidade e poderiam se enfrentar na final da Champions. No entanto, o confronto entre os dois clubes foi antecipado e apenas um vai para a decisão, no dia 30 de maio, em Budapeste.

O duelo de ida será nesta terça-feira (28), às 16h, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. A volta, no dia 6 de maio, na Allianz Arena, em Munique.

Duelo de ataques, mas principalmente de defesas

Em um jogo deste nível, gols não devem faltar. As equipes têm o melhor ataque da atual edição da Champions, com 38 marcados. Os números impactantes geram respeito de ambos os lados. O técnico do PSG, Luis Enrique, entende que os sistemas ofensivos serão importantes, mas afirma que a chave para a classificação será outra.

— É preciso saber defender, essa será a chave. É preciso saber se defender contra esse tipo de time. É um jogo atraente para todos os torcedores, entre duas equipes que estão fazendo uma ótima temporada. As estatísticas defensivas também importam, e elas são as duas melhores equipes da Europa nesse quesito também. Em termos de consistência, o Bayern está um pouco à nossa frente — disse o treinador espanhol, em coletiva antes do primeiro jogo.

E realmente existe uma vantagem defensiva dos alemães na Champions. O Bayern sofreu 14 gols, contra 17 do PSG. Mesmo com números melhores, os bávaros sabem que não podem dar brechas aos franceses.

— Se não conseguirmos pressionar a saída de bola corretamente, se não controlarmos bem os contra-ataques e se perdermos a bola de forma displicente, o PSG será ainda mais letal nessas situações — afirmou Harry Kane, no sábado (25), após vitória do Bayern sobre o Mainz por 4 a 3 — o adversário abriu 3 a 0 no primeiro tempo.

Principais astros disponíveis

Para engrandecer ainda mais o confronto, as principais estrelas do PSG devem atuar. Vitinha e Nuno Mendes eram dúvidas, mas os portugueses treinaram normalmente e devem começar como titulares.

A provável escalação dos franceses tem: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Problemas para o Bayern

Por outro lado, o Bayern deverá ter desfalques. Raphael Guerreiro teve uma lesão muscular diante do Mainz e está fora. Ele se junta a outros quatro jogadores que estão no departamento médico: Gnabry, Lennart Karl, Tom Bischof e Ndiaye. Os três últimos trabalham para se recuperar a tempo do jogo da volta.

O provável Bayern tem: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala e Luis Díaz; Harry Kane.