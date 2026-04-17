Djokovic desiste do Aberto de Madri por causa de lesão: 'Infelizmente não poderei competir'

O sérvio Novak Djokovic está fora do Aberto de Madri. Um dos jogadores mais vencedores da história do tênis, o veteranno competidor de 38 anos anunciou a sua desistência nesta sexta-feira por causa de uma lesão persistente.

"Madri, infelizmente não poderei competir no Aberto de Madri este ano", escreveu o atual número quatro do ranking da ATP nesta sexta-feira em suas redes sociais. "Continuo minha recuperação para voltar em breve. Até logo!", completou.

Djokovic, não compete no circuito profissional desde o Aberto de Indian Wells. Ele também não esteve presente no Aberto de Miami por causa de uma lesão no ombro direito e acabou ficando de fora do Masters de Monte Carlo.

Detentor de três títulos em Madri, a sua ausência é um desfalque de peso. Em entrevista ao canal espanhol Movistar+ ele já sinalizava com a possibilidade de não jogar o torneio da capital da Espanha por estar com "um pouco de dificuldade física".