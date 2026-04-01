Diretor financeiro diz que Corinthians deve R$ 42 milhões a Memphis Depay

O Corinthians reconheceu oficialmente a existência de pendências financeiras com Memphis Depay, principal nome do elenco. Em entrevista ao podcast Alambrado Alvinegro, o diretor financeiro do clube, Emerson Piovesan, confirmou que os valores em aberto giram em torno de R$ 42 milhões e indicou que a diretoria trabalha para encontrar uma solução negociada com o jogador e seu estafe.

Segundo o dirigente, a prioridade do clube neste momento é estruturar uma forma de quitar a dívida sem comprometer ainda mais o orçamento. Piovesan detalhou a estratégia adotada pela diretoria.

"É uma negociação com ele e o estafe para ver como a gente vai parcelar. Não temos como fazer um pagamento de uma forma só. Temos que negociar para ver com a melhor forma de fazer esse pagamento. Vamos pagar? Vamos pagar. O formato a gente ainda precisa ver. E ele é ciente disso", explicou.

Além da dívida acumulada, o dirigente questionou o modelo de contrato firmado com o atacante, que prevê bonificações atreladas a desempenho individual, como gols e assistências. Apesar de não concordar com esse tipo de cláusula, Piovesan reforçou que o clube irá cumprir integralmente o acordo.

"Eu jamais faria esse tipo de contrato. Não concordo, mas está lá o contrato e eu tenho que honrar. O jogador veio para jogar bola, para fazer gol, para dar assistência. Por qual razão eu tenho que pagar premiação se ele faz não sei quantos gols, se ele dá não sei quantas assistências? Isso você pode ter, como ele tem, premiação por ganhar campeonatos. Isso faz parte. Agora, ficar pagando por gols... eu acho que o jogador veio para jogar bola, para fazer gol. Não faria isso jamais. Mas assumimos o contrato e vamos ter que honrar. Em hipótese alguma vamos deixar de fazer isso".

PATROCÍNIO DEIXOU DE AJUDAR NOS PAGAMENTOS

Outro ponto abordado foi a participação de patrocinadores no pagamento dos vencimentos do atleta. Emerson Piovesan revelou que esse apoio financeiro já não existe, o que aumentou a responsabilidade do clube sobre os custos mensais do camisa 10.

"O patrocinador não está mais participando dos pagamentos. Participou até o fim do ano. Ele próprio se dispõe, está muito interessado em ficar no Corinthians e se dispõe a ajudar. E nós falamos: 'Tudo bem, se arrumar um patrocínio que pague a parte que interessa, tudo bem'. E aí vamos fazer qualquer tipo de contrato com ele, marketing com ele, usar a imagem. Ele se coloca à disposição para fazer isso. Também existe essa possibilidade".

A diretoria, inclusive, já estuda um novo formato de contrato para reduzir o impacto financeiro. A ideia é oferecer um salário mais compatível com a realidade do clube, deixando parte dos ganhos vinculada a acordos comerciais e ações de marketing.

"Nós estamos discutindo internamente, com o Marcelo, que a gente tenha um salário para ele de acordo com o que a gente tem e mais nada. Os outros benefícios ele poderia conseguir via patrocínio ou coisas desse tipo. Ou a gente auxiliar nisso, mas não o Corinthians arcar como arca hoje".

CUSTO ELEVADO E FUTURO INDEFINIDO

De acordo com apuração da ESPN, o chamado "pacote Depay" representa um gasto mensal próximo de R$ 7 milhões para o Corinthians, considerando salários, luvas, bonificações e encargos tributários. Diante desse cenário, a diretoria já descarta a possibilidade de renovar o contrato nos mesmos moldes atuais.