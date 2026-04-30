Diretor de filme do Zico fala sobre vida pessoal e ida do ex-jogador ao Japão: "Só talento não é suficiente"

Para muitos brasileiros, depois de Pelé, Zico foi o melhor jogador de futebol do Brasil. Os feitos nos anos 1980 pelo Flamengo e pela Seleção Brasileira fizeram Arthur Antunes Coimbra ser conhecido no mundo todo como o "Galinho de Quintino" — bairro onde nasceu e cresceu no Rio de Janeiro.

Um dos principais momentos da carreira de Zico foi quando o jogador decidiu atuar no Japão, sendo considerado um dos responsáveis pela profissionalização do futebol local. É sobre esta parte da sua carreira que se baseia o documetário "Zico, o Samurai de Quintino", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (30).

A obra mergulha na trajetória do craque e apresenta imagens raras, registros de arquivo e bastidores inéditos. A produção revisita não apenas gols antológicos e conquistas marcantes, mas episódios pouco conhecidos da carreira — os desafios enfrentados ao decidir jogar no Japão e a construção de um legado e inspiração que ultrapassa gerações.

— Percebemos que para entender o atleta Zico, tínhamos que o ser humano Zico. Ele tem características de personalidade que são muito fundamentais para entender por que ele teve tanto sucesso dentro de campo — afirma João Wainer, diretor do filme, em entrevista à Zero Hora.

Zico no Japão, durante gravação do filme. Pedro Curi / Divulgação

Uma das frases da obra que explica quem é Zico foi dita pelo próprio jogador:

— Estou há 60 anos no futebol e nunca perdi um voo.

— Isso diz mais sobre ele do que uma frase esportiva, porque mostra o tamanho do compromisso que ele tem com o trabalho dele, com os companheiros, com o clube contratante e com o adversário. Não foi à toa que deu certo. Ele era muito talentoso, mas sem essa disciplina e sem essa postura, que os japoneses, no final da carreira dele, deram o nome: "Spirit of Zico". Sem isso, o talento sozinho às vezes não é suficiente — complementa o diretor.

"Zico tem a maior torcida do Brasil"

Fenômeno

Um dos pontos altos do filme é a presença de grandes nomes do futebol que dividiram os gramados com Zico ou até mesmo se inspiraram nele. Júnior, Carpegiani, Parreira e Ronaldo Fenômeno são alguns exemplos.

Cronistas de diversas épocas também foram convidados para relembrar bons momentos, como os títulos nacionais e da Libertadores de 1981 com o Flamengo, e tristes, casos das Copas do Mundo de 1982 e 1986.

Mais do que isso, o documentário traz o sentimento de muitas pessoas a respeito de Zico. Wainer afirma que o ex-jogador tem "a maior torcida do Brasil".

— Eu sou santista, mas, na verdade, sou ziquense. Acho que todo mundo é ziquense. Você pode torcer para o Grêmio ou Inter e ser ziquense, porque o Zico está acima disso tudo.

Onde assistir ao filme "Zico, o Samurai de Quintino"

Há sessões disponíveis no GNC Cinemas (Praia de Belas e Wallig), Arcoplex Cinema (Shopping do Vale, em Cachoeirinha, e Shopping Gravataí) e Cinesystem de São Leopoldo.