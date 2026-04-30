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"Samurai de Quintino"
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Diretor de filme do Zico fala sobre vida pessoal e ida do ex-jogador ao Japão: "Só talento não é suficiente"

João Wainer fala sobre os desafios e prazeres de dirigir mais uma obra sobre o ex-jogador 

Alex Torrealba

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