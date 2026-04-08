Diniz inicia missão de reerguer Corinthians contra o Platense na Libertadores

Fernando Diniz terá uma prova de fogo em seu primeiro jogo à frente do Corinthians: estreia da equipe na Copa Libertadores nesta quinta-feira (9), contra o Platense, da Argentina, em Buenos Aires.

Reconhecido por tentar implementar um futebol de posse de bola e ataque, Diniz foi contratado no início da semana pelo Timão, após a saída de Dorival Júnior.

Dorival foi demitido no último domingo depois de não resistir ao mau início do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com o time na 16ª posição, beirando a zona de rebaixamento, tendo somado apenas dez pontos em dez jogos.

Diniz assumiu prometendo foco no trabalho diário para colher frutos no futuro. E o primeiro passo é o jogo no estádio Ciudad de Vicente López, contra um adversário que disputa pela primeira vez a Libertadores.

"Não ganhamos título no dia da final, ganhamos todos os dias. Isso começou hoje aqui. Um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em ganhar todo dia", disse o treinador em sua coletiva de apresentação no clube paulista.

- Ambiente tenso -

O ambiente tenso no Timão ficou evidente nos últimos dias, quando vídeos de torcedores ameaçando alguns jogadores na porta do CT da equipe viralizaram nas redes sociais, após a derrota em casa por 1 a 0 para o Internacional no Brasileirão, no último domingo.

"É super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai no estádio e às vezes ganha o jogo com sua presença. Os jogadores precisam aprender a jogar no Corinthians", disse Diniz sobre o episódio.

A pressão será grande, pois além da estreia na Libertadores, no domingo o Corinthians tem clássico contra o Palmeiras, que líder do Brasileirão.

A grande ausência no jogo na Argentina será o atacante holandês Memphis Depay, fora devido a uma lesão muscular sofrida há menos de três semanas.

- Novato sem pressão -

O adversário do Corinthians tem a vantagem de chegar sem pressão no Grupo E da Libertadores, que também inclui Peñarol (Uruguai) e o Santa Fe (Colômbia).

O Platense, clube sem nenhuma experiência em competições internacionais, se classificou para o maior torneio de clubes da América ao conquistar o torneio Apertura em meados de 2025, seu primeiro título na primeira divisão.

Mas a equipe também não começou bem a temporada. Ocupa o décimo lugar no Grupo A do Campeonato Argentino, fora da zona de classificação para os playoffs, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos.

"Toda a minha família é Platense, passei muitos anos no clube (...) e agora ter a alegria de jogar a Libertadores... É uma situação histórica para o clube e temos que ser competitivos", destacou o técnico Walter Zunino.