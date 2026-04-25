Despedida de Camila Brait marca semifinal histórica da Superliga

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Brait pela seleção brasileira. FIVB / Divulgação

A semifinal da Superliga feminina de vôlei, entre Minas Tênis Clube e Osasco, que garantiu à equipe mineira uma vaga na decisão ficará marcada como a despedida de uma das principais jogadoras brasileiras das últimas duas décadas. A líbero Camila Brait, do time paulista, fez seu último jogo profissional.

Brait, de 37 anos, conquistou diversos títulos com a camisa de Osasco. No total foram 30 troféus, o mais importante deles em 2012, quando a equipe se sagrou campeã mundial.

Na seleção, apontada como sucessora de Fabi Alvim, a mineira de Frutal, viveu seu auge nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando garantiu a medalha de prata.

Apesar de diversas propostas para atuar no exterior, Camila Brait sempre preferiu jogar em Osasco, cidade onde vive desde 2008, quando foi contratada para defender o projeto do técnico Luizomar de Moura.

Revelada pelo União Recreativa Sacramentana, da cidade de Sacramento, no triângulo mineiro, assim como Frutal, Brait jogou ainda no Sesi de Uberlândia e no Praia Clube, antes de passar ao São Caetano em 2007, dando início à sua trajetória paulita.

Campeã mundial juvenil em 2007 e eleita a melhor líbero da competição, rapidamente ela chegou à seleção principal onde teve a concorrência de Fabí Alvim por uma década.

Mesmo assim fez parte dos elencos que venceram o Grand Prix, atual Liga das Nações, por quatro oportunidades, e foi medalhista de prata em 2010 e de bronze em 2014 do Campeonato Mundial.

— Claro que não foi o resultado que nós queríamos, nem o que trabalhamos tanto para conseguir, mas estou orgulhosa desse time, de todas as meninas e da comissão técnica comandada pelo Luizomar. E muito mais orgulhosa por vestir essa camisa por 18 anos. Fizemos um belo jogo, mas os detalhes decidiram para o lado do Minas, que tem muita qualidade — disse Brait, após a partida em Belo Horizonte, onde foi aplaudida e reverenciada pela torcida local, em reconhecimento à sua trajetória.

Casada com o economista Caio Conca desde abril de 2013, com quem tem dois filhos: Alice, de oito anos, e Romeu, de três, a agora ex-jogadora promete seguir apoiando o projeto da cidade que a adotou.

Brait (D) em seu último jogo pelo Osasco. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

— Estarei sempre junta com Osasco. Acredito nesse projeto. Acredito no Luizomar. Acredito no apoio de toda a cidade, da nossa torcida, da prefeitura e patrocinadores. E tenho certeza que outras finais e títulos virão para esse grande time, que tem uma grande história — afirmou antes de deixar a quadra pela última vez.

Veja as conquistas de Camila Brait:

Seleção Brasileira:

Campeã mundial juvenil em 2007

Campeã do Grand Prix (atual Liga das Nações) em 2009, 2013, 2014 e 2016

Campeã da Copa dos Campeões em 2013

Campeã da Copa Pan-Americana em 2009

Campeã Sul-Americana em 2009, 2013 e 2015

Campeã do Montreu Volley Masters em 2009 e 2015

Medalha de Prata Jogos Olímpicos de 2020

Medalha de Prata no Campeonato Mundial em 2010

Medalha de Prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015

Medalha de Prata do Grand Prix em 2010 e 2012

Medalha de Prata da Liga das Nações em 2021

Medalha de Prata da Copa dos Campeões de 2009

Medalha de Prata da Copa Pan-Americana em 2007 e 2008

Medalha de Bronze no Campeonato Mundial de 2014

Pelo Osasco: