Deportivo Riestra x Montevideo City Torque: tudo sobre o jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Deportivo Riestra e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires.