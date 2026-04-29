Deportivo Riestra e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires.
Escalações para Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
Deportivo Riestra: Arce; Stringa, Miño, Randazzo, Barbieri e Sayavedra; Flores, Monje, Watson e Goitia; Obredor. Técnico: Guillermo Duró.
Montevideo City Torque: Torgnascioli; Aguero, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Siles e Montes; Obregón, Lecchini e Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez
Arbitragem para Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
Brayan Loyaza (EQU)
Onde assistir a Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
A ESPN4 transmite a partida ao vivo