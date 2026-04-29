Deportivo Riestra x Montevideo City Torque hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Deportivo Riestra x Montevideo City Torque: acompanhe ao vivo pela Sul-Americana. Arte GZH

Pelo Grupo do Grêmio, Deportivo Riestra e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Prováveis escalações para Deportivo Riestra x Montevideo City Torque

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Bracamonte, Monje, Jonatan Goitía e Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Smarra e Alonso. Técnico: Gustavo Benítez.

Montevideo City Torque: Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Kagelmacher e Facundo Silvera; Pablo Siles, Pizzichillo e Montes; Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. Técnico: Marcelo Méndez.

Onde assistir a Deportivo Riestra x Montevideo City Torque

A partida será transmitida ao vivo na ESPN e na Disney+.