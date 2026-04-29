Deportivo Riestra x Montevideo City Torque hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Pelo Grupo do Grêmio, Deportivo Riestra e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.
Prováveis escalações para Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Bracamonte, Monje, Jonatan Goitía e Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Smarra e Alonso. Técnico: Gustavo Benítez.
Montevideo City Torque: Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Kagelmacher e Facundo Silvera; Pablo Siles, Pizzichillo e Montes; Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. Técnico: Marcelo Méndez.
Onde assistir a Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e na Disney+.
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