Deportivo Riestra x Montevideo City Torque ao vivo pela Sul-Americana; acompanhe

O Deportivo Riestra entra em campo nesta quarta-feira (29), às 19h, para enfrentar o Montevideo City Torque pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. As equipes estão no mesmo grupo que o Grêmio na competição.
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