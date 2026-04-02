De Zerbi diz que continuará no Tottenham na próxima temporada 'aconteça o que acontecer'

O novo técnico do Tottenham, o italiano Roberto De Zerbi, confirmou que continuará no clube londrino na próxima temporada mesmo que a equipe seja rebaixada no Campeonato Inglês, e afirmou que está diante do maior desafio de sua carreira.

De Zerbi assinou um contrato de cinco anos com os 'Spurs', que correm sério risco de cair para a segunda divisão, com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

O italiano de 46 anos tem sete jogos para tentar salvar o Tottenham, que está na elite do futebol inglês há quase meio século.

Alguns veículos de imprensa sugeriram que o treinador não estava disposto a assumir o cargo antes do final da temporada, mas que possivelmente foi convencido por um lucrativo contrato de cinco anos, que o coloca entre os técnicos mais bem pagos da Premier League.

"Assinei um contrato de cinco anos porque, para mim, é um grande desafio", disse De Zerbi em entrevista ao canal oficial do clube. "Serei o treinador do Tottenham na próxima temporada aconteça o que acontecer".

"O Tottenham, especialmente neste momento, talvez seja o maior desafio da minha carreira. Estou pronto para encarar esse desafio", concluiu.