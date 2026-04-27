Esportes

Na Espanha
Notícia

De virada, Sabalenka vence Osaka e vai às quartas em Madri

Bielorrussa chega à 33ª participação em quartas de final de WTA 1000, mantendo sequência invicta de 15 jogos 

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS