De virada, Sabalenka vence Osaka e vai às quartas em Madri

Sabalenka venceu o torneio de Madri em 2021, 2023 e 2025. THOMAS COEX / AFP

Tricampeã do WTA 1000 de Madrid, Aryna Sabalenka precisou vencer uma batalha para avançar às quartas de final do torneio. Nesta segunda-feira (27), ela superou de virada Naomi Osaka e segue na busca pelo tetracampeonato.

A partida contra a japonesa ex-número 1 do mundo teve parciais de 6/7 (1/7), 6/3 e 6/2, após 2h22min de confronto. Com a vitória, a atual líder do ranking chega às quartas de final de um torneio deste nível pela 33ª vez na carreira.

Esta foi ainda a 15ª vitória seguida de Sabalenka na temporada. Após perder a final do Australian Open, em janeiro, ela não foi mais derrotada e venceu dois WTA 1000 (em Indian Wells e Miami).

A próxima adversária da bielorrussa será Hailey Baptiste, 32ª do mundo. A estadunidense eliminou a suíça Belinda Bencic, 12ª, por 2 a 1, parciais de 6/1, 6/7 (14/16) e 6/3, em jogo que teve 2h44min de duração.

Sabalenka e Baptiste se enfrentarão pela segunda vez no circuito. O único jogo aconteceu há um mês, nas quartas de final de Miami, com vitória da bielorrussa.

Andreeva vence de virada

Andreeva tem cinco títulos na carreira. THOMAS COEX / a

Do mesmo lado da chave, a russa Mirra Andreeva sofreu para garantir uma vaga nas quartas. Com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/5), em quase três horas de disputa, ela derrotou a húngara Anna Bondár (63ª).

Número 8 do mundo, Andreeva agora vai duelar com a canadense Leylah Fernandez, 25ª da WTA.

Fernandez, que em 2023 foi vice-campeã de Roland Garros, venceu a estadunidense Ann Li (34ª) por 6/3 e 6/2.