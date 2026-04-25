De virada, Minas vence Osasco e é o primeiro finalista da Superliga feminina de vôlei

Em um jogo emocionante, o Minas Tênis Clube derrotou o Osasco Vôlei, nesta sexta-feira (24), por 3 sets a 2, parciais de 22/25, 25/18, 25//2, 13/25 e 15/12, após duas horas e seis minutos de confronto e é o primeiro finalista da Superliga feminina.

A equipe mineira fechou o playoff semifinal em 2 a 1, após perder o primeiro jogo em Belo Horizonte e vencer o segundo em Osasco. A terceira partida voltou a ser disputada na capital mineira.

Esta será a 14ª vez que o Minas irá decidir a competição, sendo a sexta nas sete últimas temporadas. Até hoje são seis títulos conquistados.

Com 22 acertos, a ponteira canadense Hilary Johnson liderou o ataque do time mineiro, que é treinado pelo italiano Lorenzo Pintus. Já a levantadora polonesa Julia Nowicka foi eleita a melhor em quadra e levou o Troféu VivaVôlei.

Já a maior pontuadora da partida foi a oposta argentina Bianca Cugno, do Osasco, que marcou 32 pontos.