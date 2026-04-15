De Minaur e Etcheverry são eliminados na 2ª rodada do ATP de Barcelona

O tenista sérvio Hamad Medjedovic derrotou o australiano Alex de Minaur por 6-3 e 6-4 nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada do Aberto de Barcelona, em que o argentino Tomás Etcheverry também foi eliminado.
Medjedovic garantiu o primeiro set ao quebrar o serviço de seu adversário quando vencia por 4-3, abrindo a vantagem para 5-3 antes de fechar a parcial com um game em que sacou e não cedeu nenhum ponto.
De Minaur, número 7 do ranking da ATP, reagiu quebrando o serviço do sérvio para abrir 3-0 no segundo set. No entanto, Medjedovic se recuperou para vencer os cinco games finais, conquistando tanto o set quanto a partida.
O australiano, que chegou às quartas de final na semana passada em Monte Carlo, conseguiu converter apenas um de seus nove break points.
Medjedovic, que vinha das rodadas classificatórias, enfrentará o português Nuno Borges (52º do ranking) por uma vaga nas semifinais. Borges derrotou o argentino Etcheverry também nesta quarta-feira, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4).
O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, que havia reclamado de um desconforto no punho na terça-feira, durante sua vitória sobre o finlandês Otto Virtanen, anunciou sua desistência do ATP de Barcelona.
