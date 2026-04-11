Da euforia às dúvidas: Endrick tenta recuperar brilho no Lyon

Após chegar com grande alarde no final de dezembro, vindo por empréstimo do Real Madrid, esperava-se que o brasileiro Endrick revitalizasse o ataque do Lyon. No entanto, suas recentes atuações apagadas pela equipe francesa levaram seu técnico, Paulo Fonseca, a lhe fazer uma advertência severa.

"Não estou satisfeito com o Endrick. Ele me admitiu que estava um pouco cansado após a viagem aos Estados Unidos com a seleção brasileira. Não estou aqui para massacrar os jogadores, mas espero mais de um jogador que deveria ser uma solução para a equipe. Precisamos dele", afirmou o treinador português na sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa antes da partida deste domingo (12) contra o Lorient.

"O Endrick precisa ficar mais disponível. Ele foi marcado de perto no jogo contra o Angers, mas simplesmente permaneceu na sua zona de atuação", acrescentou, referindo-se ao seu atacante, que tem apenas 19 anos.

- Início impressionante -

Após um início arrasador, com cinco gols e duas assistências em suas primeiras cinco partidas, o faro de gol do brasileiro secou, assim como o da equipe. Ele marcou apenas um gol nos últimos dois meses, no empate em 1 a 1 em jogo da Liga Europa, fora de casa, contra o Celta de Vigo, no dia 12 de março.

A pergunta que se faz e se ele está pagando o preço pela falta de minutos de jogo no Real Madrid. "Acho que sim. Jogar a cada três dias é uma carga pesada para o Endrick, mas, no momento, não temos outras opções e precisamos dele", admitiu Fonseca.

Transferido do Palmeiras para o gigante da capital espanhola em dezembro de 2022 por 60 milhões de euros (cerca de R$ 352 milhões na cotação atual) - quando tinha apenas 16 anos -, ele só se juntou ao clube espanhol após atingir a maioridade, em 2024.

Na Espanha, Endrick não conseguiu conquistar a confiança de seus dois treinadores no Real Madrid: Carlo Ancelotti e seu sucessor, Xabi Alonso. Além disso, ficou afastado de 21 de maio a 14 de setembro de 2024 devido a uma lesão.

Antes de sua chegada ao Lyon, Endrick havia disputado meros 99 minutos, distribuídos em três partidas, nesta temporada.

Em sua coluna semanal para o jornal regional Le Progrès, o ex-jogador do Lyon e da seleção francesa Sidney Govou já havia feito um alerta: "Ninguém tem histórico suficiente para saber do que ele é capaz, ainda que ele deva ser um bom jogador. Mas atenção: quando um reserva nunca joga, muitas vezes é porque há algum problema".

- Objetivos individuais -

"Ele terá objetivos individuais que podem não se alinhar com as aspirações coletivas da equipe. É isso que me incomoda", acrescentou Govou.

Para Endrick, assinar com o Lyon tinha um objetivo claro: ganhar tempo de jogo para construir uma base sólida visando uma convocação para a Seleção (pela qual disputou 15 jogos e marcou 3 gols), de olho na disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México (de 11 de junho a 19 de julho).

No entanto, sua vaga no elenco de Ancelotti ainda não está garantida. Durante a última Data Fifa, ele não jogou contra a França e atuou por apenas 14 minutos contra a Croácia, embora tenha conseguido sofrer um pênalti e dar uma assistência na vitória do Brasil por 3 a 1.

"Ele é individualista. Não tenho certeza se ele tem o perfil para extrair o melhor de seus companheiros de equipe. Ele quer marcar a qualquer custo", escreveu Govou em janeiro, quando Endrick estava no Lyon havia pouco mais de um mês.

Apesar de ser um 9, no Lyon ele atua como ponta-direita, posição na qual seu jogo pode se mostrar previsível demais, facilitando, assim, a vida dos defensores adversários.

Restando cinco rodadas para o fim do campeonato, o Lyon caiu da terceira para a sexta colocação, após uma sequência de seis jogos sem vencer na Ligue 1, e nove considerando todas as competições.

Embora a chegada de Endrick tenha, sem dúvida, impulsionado a venda de camisas e a exposição midiática do clube, é agora dentro de campo que se espera que o jogador corresponda, num momento em que o Lyon luta para garantir uma vaga em competições europeias... e o atacante briga por sua presença na Copa do Mundo.