Cruzeiro vence o Minas e empata playoff no NBB

O Cruzeiro superou o favoritismo do Minas Tênis Clube e empatou o playoff de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta sexta-feira (24), no segundo jogo da série, o time dirigido por Thiago Perez e que faz sua estreia na competição, venceu por 97 a 81.
Dono da terceira melhor campanha da fase de classificação, o Minas já havia vencido a primeira partida (99 a 94) da série melhor de cinco.
Os dois times voltarão a se enfrentar no domingo (26), às 11h30, no Ginásio Dona Salomé, do Cruzeiro.
Nesta sexta, o time da casa fez um grande primeiro período e abriu 10 pontos (31 a 21), mas o Minas reagiu no segundo quarto e foi para o intervalo ganhando por sete (50 a 43).
O Cruzeiro começou a construir a virada no terceiro quarto, quando encurtou a distância para três (68 a 65). Nos período final, empurrado pela torcida, o time cruzeirense definiu a vitória.
Com um duplo-duplo de 29 pontos e 14 rebotes, além de quatro assistências, o ala-pivô Túlio da Silva foi o grande nome do jogo. O Cruzeiro ainda contou com 21 pontos, seis rebotes e quatro assistências do ala estadunidense Isaac Thornton.