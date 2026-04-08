Cruzeiro vence na visita ao Barcelona de Guayaquil (1-0); Flu empata fora com La Guaira

O Cruzeiro estreou no Grupo D da Copa Libertadores de 2026 com uma vitória apertada sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o Fluminense ficou no empate em 0 a 0 com o venezuelano Deportivo La Guaira, também como visitante.

O time mineiro, duas vezes campeão do torneio de clubes mais importante da América, voltou à 'Liberta' após sete anos de ausência com uma vitória por 1 a 0 graças a um gol do meia Matheus Pereira de cabeça no início do segundo tempo (53').

Com esse resultado no estádio Monumental, o time comandado pelo técnico português Artur Jorge ganha uma injeção de moral no momento em que vive uma situação complicada no Brasileirão, ocupando a 19ª colocação.

Na mesma chave, o Boca Juniors estreou com uma vitória por 2 a 1 sobre a Universidad Católica no Chile.

Já pelo Grupo C, o Fluminense do técnico argentino Luis Zubeldía não passou de um empate em 0 a 0 em Caracas contra o Deportivo La Guaira, mostrando que os campeões da Libertadores de 2023 ainda buscam seu melhor nível em seu retorno ao torneio continental, após a ausência na edição de 2025.

Apesar do empate sem brilho, os aplausos em Caracas foram reservados ao veterano goleiro Fábio, que se tornou o jogador mais velho da história a atuar em uma partida da Copa Libertadores.

Titular absoluto desde que chegou ao Tricolor carioca em 2022, Fábio estabeleceu o recorde aos 45 anos e 189 dias de idade, confirmando sua boa fase e longevidade.

Também no Grupo C, o argentino Independiente Rivadavia venceu o Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0 em Mendoza e lidera a chave.