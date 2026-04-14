Cruzeiro renova contrato de Artur Jorge até dezembro de 2030 após apenas quatro jogos na equipe

Quatro jogos, com três vitórias - quase fora da zona de rebaixamento do Brasileirão - foram suficientes para convencer a diretoria do Cruzeiro de já renovar o contrato do técnico português Artur Jorge que ia até dezembro de 2027, por mais três temporadas.

"Artur Jorge 2030! Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas", anunciou o clube.

Diferentemente do antecessor Tite, Artur Jorge trouxe calmaria às arquibancadas do Mineirão. Mesmo levando 4 a 1 no meio desta curta jornada no Cruzeiro, o técnico fez o time jogar bola ofensivamente e rapidamente caiu nas graças da torcida que agora não mostra mais descontentamento com a equipe.

O sorriso de Pedro Lourenço, o Pedrinho, administrador da SAF do Cruzeiro, ao lado de Artur Jorge na assinatura do novo contrato revela o alívio da direção celeste. Mesmo campeão mineiro, o trabalho de Tite jamais passou confiança e ele acabou demitido.

O clube não poupou esforços para trazer Artur Jorge de volta ao País e já colhe os frutos, com a quase fuga da faixa de queda do Brasileirão e a grande vitória na casa do Barcelona, em Guayaquil, na largada da Libertadores, na qual recebe o Universidad Católica nesta quarta-feira.