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No Mineirão

Cruzeiro domina o Vitória na estreia de Artur Jorge e desencanta no Brasileirão

Primeira vitória veio após nove rodadas; Cruzeiro soma sete pontos, mas segue na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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