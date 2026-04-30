Cristiano Ronaldo marca e fica mais próximo do gol mil; veja o lance

O gol mil de Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo. Na quarta-feira (29), o atacante português marcou pela 970ª vez na carreira, na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Ahli, pelo Campeonato Saudita.

Cristiano Ronaldo celebra gol marcado. FAYEZ NURELDINE / AFP

Na segunda etapa do jogo, após cobrança de escanteio, Ronaldo subiu mais alto e cabeceou com estilo para marcar o primeiro gol da partida. Veja o lance:

O resultado foi importante para o Al-Nassr se manter na liderança do campeonato. Em 30 jogos são 79 pontos conquistados, oito a mais que o Al-Hilal, que tem uma partida a menos.