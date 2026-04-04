Cristiano Ronaldo marca em vitória do Al-Nassr e fica mais próximo dos mil gols; veja vídeo

O atacante Cristiano Ronaldo voltou a ser protagonista e deu mais um passo rumo a um feito histórico. Nesta sexta-feira (3), o jogador português marcou dois gols na vitória por 5 a 2 do Al-Nassr sobre o Al-Najma, pelo Campeonato Saudita.

Os gols vieram no retorno do astro após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro.

Com o desempenho, o camisa 7 atingiu a marca de 967 gols em partidas oficiais ao longo da carreira. A contagem inclui seus números por clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, além do próprio Al-Nassr e da seleção portuguesa.

Dessa forma, restam 33 gols para que Cristiano alcance o simbólico número de mil bolas na rede em sua carreira. Entre torcedores e fãs, cresce a expectativa de que o atacante possa chegar ao milésimo gol durante a próxima Copa do Mundo, defendendo Portugal.