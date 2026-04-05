CRB arranca empate nos acréscimos e frustra o Novorizontino na Série B

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Novorizontino e o CRB empataram por 1 a 1. Grêmio Novorizontino / Divulgação

O Novorizontino e o CRB empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (5), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2026. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o time paulista parecia ter a vitória assegurada até os instantes finais, mas permitiu a reação do adversário alagoano nos acréscimos.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio, no qual a eficiência individual nos minutos finais prevaleceu sobre a organização defensiva apresentada durante a maior parte do tempo.

Com o empate amargo em casa, o Novorizontino somou apenas um ponto e chegou aos dois na tabela de classificação. A situação do CRB é semelhante na pontuação, também com dois pontos conquistados, mas na frente por critérios de desempate.

O primeiro tempo em Novo Horizonte foi de pouca criatividade e muita cautela por parte dos dois treinadores. O Novorizontino buscou manter a posse de bola e circular o jogo, mas encontrou um Galo da Pajuçara bem postado e pronto para explorar os contra-ataques. Sem grandes chances claras de gol, a melhor oportunidade da etapa inicial foi um chute de Juninho que passou longe da meta.

O placar em branco no intervalo refletiu com precisão o que foi apresentado em campo: muita transpiração e pouca inspiração técnica.

A emoção ficou reservada para a metade final do segundo tempo. Aos 28 minutos, Rômulo acertou um cruzamento preciso pelo lado direito e encontrou Carlão livre; o centroavante cabeceou sem marcação para abrir o placar e marcar seu segundo gol pelo clube.

Quando a vitória paulista parecia certa, o CRB buscou o empate aos 49 minutos. Após lançamento longo, Dadá Belmonte ganhou da defesa pelo alto, dominou com categoria, driblou o goleiro César e tocou para o fundo das redes, selando o empate com um golaço nos segundos finais.

As equipes agora voltam suas atenções para os próximos desafios da temporada de 2026. O Novorizontino terá a semana livre para corrigir os erros defensivos antes de enfrentar o América-MG, no próximo domingo, fora de casa.

Já o CRB vira a chave para a Copa do Nordeste, na qual terá o clássico estadual contra o ASA nesta quinta-feira, às 19h, em Arapiraca, buscando utilizar o resultado motivador no interior paulista para embalar no torneio regional.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 CRB

NOVORIZONTINO - César; Castrillón, Dantas, Patrick e Sander; Léo Naldi (Lora), Rômulo, Titi Ortiz (Oyama) e Juninho; Robson (Carlão), e Vinícius Paiva (Nicolas Careca - Matheus Bianqui). Técnico: Enderson Moreira.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio (Guilherme Pato), Mikael (João Neto) e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Carlão, aos 28 minutos, e Dadá Belmonte, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Castrillón, Patrick e Oyama (NOV); Fábio Alemão, Lucas Lovat, Crystopher e Dadá Belmonte (CRB).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO - 1.037 pessoas.

RENDA - R$ 15.150,00.