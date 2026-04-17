Coventry de Lampard volta à Premier League após 25 anos

O Coventry garantiu o acesso à Premier League nesta sexta-feira (17) com um empate em 1 a 1 contra o Blackburn, resultado que permite aos líderes da Championship encerrar uma ausência de 25 anos da elite do futebol inglês.

A equipe, comandada pelo lendário Frank Lampard, precisava de apenas um ponto em sua visita ao Ewood Park para garantir a promoção automática.

Ela acabou vindo da maneira mais difícil: o Coventry ficou atrás no placar após um chute desviado de Ryoya Morishita no início do segundo tempo (54') antes de Bobby Thomas marcar o histórico gol de empate de cabeça na reta final (84').

Após liderar a Championship (a segunda divisão) durante grande parte da temporada, os 'Sky Blues' selaram seu retorno à elite do futebol inglês com três rodadas de antecedência.

Empurrado por 7.500 fanáticos torcedores, que lotavam o setor Darwen End, o Coventry atuou abaixo de seu melhor nível durante longos trechos de uma partida marcada pelo nervosismo.

Mas o resultado necessário veio e deu início à festa, que irrompeu logo após o desvio de cabeça de Thomas, desviando a falta cobrada por Victor Torp.

Os torcedores choravam de alegria enquanto o apito final sinalizava o retorno da equipe à Premier League.

Agora, os comandados de Lampard podem focar na conquista do título da Championship, já que o vice-líder Ipswich está 11 pontos atrás, restando ainda cinco rodadas para o fim do campeonato.

"Tudo o que já fiz na minha carreira foi, para ser sincero, uma forma de provar algo. Isso está dentro de mim desde que eu era um jogador jovem. Você está sempre lutando contra alguma coisa", disse Lampard, referindo-se aos seus críticos.

Após conquistar a promoção para a primeira divisão em 1967, o Coventry permaneceu nela por 34 anos, até que seu rebaixamento, em 2001, desencadeou um acentuado declínio.

A equipe chegou a despencar até a quarta divisão, onde permaneceu por uma temporada, em 2017-18.

Oito anos depois, o Coventry renasce.