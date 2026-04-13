Corneta no drone e briga no túnel: Dérbi em Itaquera é marcado por confusão

Uma cena curiosa tomou a atenção por alguns segundos no clássico entre Corinthians e Palmeiras realizado na Neo Química Arena neste domingo pela 11ª rodada do Brasileirão. Um drone desceu ao campo com provocações ao time alviverde.

O artefato tecnológico levou ao gramado em Itaquera uma pelúcia da personagem Peppa Pig e uma bandeira com a frase '51 é pinga'. Gustavo Gómez, capitão palmeirense, retirou a provocação de campo. A cena ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo e pouco interferiu na partida no geral.

Esta não é a primeira vez que torcedores de Corinthians e Palmeiras trocam provocações. Em 2024, até uma cabeça real de porco foi arremessada dentro das quatro linhas da Neo Química Arena. Na madrugada deste sábado, restando poucas horas para a bola rolar, torcedores do Corinthians estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao Palmeiras em meio à votação para mudança do naming rights do estádio.

Dentro de campo, Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo extremamente truncado. Faltou futebol e sobrou confusões. O time da casa teve dois jogadores expulsos. Foram poucas as oportunidades de gol e o placar não saiu do zero.

CONFUSÃO

Se faltou emoção com a bola nas redes, sobrou energia para polêmica. Na saída para o vestiário houve confusão entre membros das comissões técnicas das duas equipes.

Após a partida, o Palmeiras divulgou uma nota oficial informando que Luighi "foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários". Ainda segundo o clube alviverde, o atacante seguirá para o Jecrim (Juizado Especial Criminal) para registrar boletim de ocorrência.