Corinthians vence Santa Fé na Libertadores; Flu e Cruzeiro perdem em casa

O Corinthians foi o único time brasileiro a vencer nesta quarta-feira (15) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, enquanto Fluminense e Cruzeiro perderam em casa.
O Tricolor carioca foi derrotado no Maracanã pelo Independiente Rivadavia de Mendoza enquanto a Raposa perdeu para a chilena Universidad Católica no Mineirão.
Já o Timão não decepcionou sua torcida: venceu o colombiano Independiente Santa Fé por 2 a 0 e lidera o Grupo E.
A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, que no Campeonato Brasileiro é 16º, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, mostra sua melhor versão na Libertadores.
Nesta quarta-feira, foi muito superior ao 'Cardenal', a quem poderia ter goleado, mas acabou se contentando com uma vitória por 2 a 0, graças a Raniel, que abriu o placar no início do segundo tempo (51') e a Gustavo Henrique, que fez um golaço de bicicleta já na reta final (80').
Com este resultado, o Corinthians se isola na liderança do Grupo E, com seis pontos, seguido por Peñarol e Santa Fe - com um ponto cada - e pelo Platense, que segue sem pontuar.
'El Manya' e 'El Calamar' encerram a segunda rodada nesta quinta-feira, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.
- Flu perde de virada -
O Independiente Rivadavia venceu o Fluminense de virada por 2 a 1 no Maracanã, conquistando o resultado mais significativo de sua história.
'La Lepra', de Mendoza, disputa a Libertadores pela primeira vez e, até o momento, mantém um retrospecto impecável, tendo iniciado sua campanha com uma vitória em casa sobre o Bolívar de La Paz.
No entanto, nesta quarta-feira, a equipe surpreendeu o continente ao derrotar o Fluminense após sair atrás no placar logo no início da partida, com um gol de Guilherme Arana aos 10 minutos.
Mas Fabrizio Sartori, aos 37 minutos, e Alex Arce, aos 51, silenciaram o Maracanã, garantindo um triunfo histórico para o Independiente Rivadavia.
'La Lepra' se isola na liderança do Grupo C com seis pontos, seguido pelo La Guaira com dois, enquanto Fluminense e Bolívar somam um ponto cada.
- Cruzeiro decepciona no Mineirão -
Mais cedo, a Universidad Católica do Chile protagonizou uma grande surpresa em Belo Horizonte: derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 diante de mais de 44.000 espectadores no Mineirão, entrando de vez na briga pela classificação no Grupo D.
"Se queríamos manter vivas nossas chances na Libertadores, tínhamos que levar os três pontos para casa hoje", disse o técnico da Católica, o argentino Daniel Garnero.
"O esforço e o sacrifício que os jogadores fizeram nos deram resultado", acrescentou.
Os chilenos haviam perdido na estreia em Santiago contra o líder do grupo, o Boca Juniors, mas se recuperaram da melhor maneira possível e agora dividem a segunda colocação com o próprio Cruzeiro, que havia derrotado o Barcelona no Equador na semana passada.
Os gols da Católica saíram em bolas aéreas.
O primeiro gol foi marcado pelo atacante argentino Justo Giani, aos 30 minutos, enquanto o gol da vitória, que veio nos acréscimos (90'+4), foi obra de Jimmy Martínez, que havia entrado em campo apenas cinco minutos antes.
O Cruzeiro, que deixou o campo sob vaias de sua torcida, havia empatado no segundo tempo (60') em cobrança de pênalti de Matheus Pereira.
"O resultado, que é o que mais importa, foi cruel conosco", observou o técnico Artur Jorge.
Na terceira rodada, o Cruzeiro buscará recuperar terreno diante do favorito do grupo, o Boca Juniors, na terça-feira, 28 de abril. Já a Universidad Católica vai visitar o Barcelona em Guayaquil, um dia depois.
* AFP