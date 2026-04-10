Corinthians vence Platense (2-0) na Argentina em sua estreia na Libertadores

O Corinthians estreou na Copa Libertadores 2026 com uma vitória sobre o Platense por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), na Argentina.
No estádio Ciudad de Vicente López, no norte de Buenos Aires, Kayke abriu o placar no início do segundo tempo depois de receber do meia argentino Rodrigo Garro e finalizar de cavadinha por cima do goleiro Matías Borgogno (53').
Minutos depois, Yuri Alberto (70') invadiu a área e tocou rasteiro na saída de Borgogno para ampliar, também com assistência de Garro.
Após o segundo gol corintiano, o Platense ainda ficou com um jogador a menos pela expulsão do lateral-direito Juan Ignacio Saborido, que recebeu cartão vermelho direto em lance checado pelo VAR por um pisão no tornozelo de Matheus Bidu.
O jogo marcou a estreia do técnico Fernando Diniz à frente do Corinthians, que quebra uma série de nove jogos sem vencer e começa a Libertadores somando três pontos no Grupo E, que também conta com Independiente Santa Fe, da Colômbia, e Peñarol, do Uruguai.
A última vitória do time paulista havia sido no dia 19 de fevereiro, sobre o Athletico-PR (1 a 0), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Timão volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, contra o Santa Fe.
Antes, a equipe tem clássico contra o Palmeiras no domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Atualmente na 16ª posição, o Corinthians precisa da vitória para tentar embalar se afastar da zona de rebaixamento.
--- Ficha técnica:
Copa Libertadores 2026 - Grupo E
Platense (ARG) - Corinthians (BRA) 0 - 2
Estádio: Estádio Ciudad de Vicente López (Buenos Aires)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Gols:
Corinthians: Kayke (53'), Yuri Alberto (70')
Cartões amarelos:
Corinthians: André Luiz (45')
Cartões vermelhos:
Platense: Juan Ignacio Saborido (80')
- Escalações:
Platense: Matías Borgogno - Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez (Eugenio Raggio, 74'), Víctor Cuesta, Tomás Silva - Guido Mainero (Nicolás Retamar, 75'), Pablo Ferreira (Iván Gómez, 69'), Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola (Juan Carlos Gauto, 69') - Augusto Lotti (Leonardo Heredia, 63'), Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino.
Corinthians: Hugo - Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - André Luiz (André Carrillo, 83'), Raniele (Allan, 87'), Breno Bidon, Kayke (Vitinho, 83'), Rodrigo Garro (Jesse Lingard, 87') - Yuri Alberto (Pedro Raul, 86'). Técnico: Fernando Diniz.
* AFP