Corinthians tem dívida maior do que Palmeiras e São Paulo juntos e menor receita entre rivais

Atravessando grave crise financeira, o Corinthians amarga atualmente uma dívida de R$ 2,7 bilhões e tem dificuldade para honrar compromissos do dia-dia e fortalecer a estrutura do futebol. O cenário é ainda mais desafiador quando os números são comparados aos rivais. O clube do Parque São Jorge tem um passivo total maior do que Palmeiras e São Paulo juntos, além de ter registrado a menor receita entre os três rivais da capital paulista.

De acordo com apuração do Estadão, o Palmeiras encerrou 2025 com uma dívida total de R$ 1,13 bilhão, enquanto o São Paulo fechou a última temporada com R$ R$ 858,2 milhões.

De acordo com o parecer enviado pela diretoria executiva e o departamento financeiro à votação do Conselho Deliberativo, documento no qual o Estadão teve acesso, a dívida do Corinthians é composta por R$ 979,7 milhões em dívidas de curto prazo, ou seja, com vencimento em até 12 meses, e outros R$ 1,77 bi em dívidas de longo prazo.

O principal credor do Corinthians é a Caixa Econômica Federal, cuja dívida pelo financiamento da Arena em Itaquera encerrou 2025 em R$ 642 milhões.

Apesar de ter vencido o Paulistão e a Copa do Brasil, o Corinthians não conseguiu emplacar um faturamento superior aos rivais, que terminaram 2025 sem títulos. O clube do Parque São Jorge teve uma receita de R$ 971 milhões, enquanto o Palmeiras  vice da Libertadores e Brasileiro e presente no Mundial de Clubes  arrecadou R$ 1,13 bilhão. O São Paulo, que caiu nas quartas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil, teve um faturamento de R$ 1 bilhão.