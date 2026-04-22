Corinthians segue sem sofrer gols com Diniz e iguala melhor sequência defensiva da década

O início de trabalho de Fernando Diniz no comando do Corinthians já apresenta um impacto claro: a consistência defensiva. Sem sofrer gols desde a chegada do treinador, o time atingiu uma marca relevante e pouco comum nos últimos anos.

Com a vitória sobre o Barra por 1 a 0 nesta quarta-feira, 21, pela Copa do Brasil, a equipe chegou a cinco partidas consecutivas sem ser vazada, sequência que iguala a melhor série defensiva do clube na década. A última vez que o Corinthians havia alcançado esse número foi em 2022, sob o comando de Vítor Pereira.

Além da solidez atrás, os números gerais mostram evolução em relação ao recorte anterior da temporada. Com Dorival Júnior, a equipe tinha média de 0,85 gol sofrido por jogo - foram 17 gols em 20 partidas, com aproveitamento de 46,67%. Com Diniz, o cenário mudou: em cinco jogos, nenhum gol sofrido e um aproveitamento de 73,33%.

SEQUÊNCIA ATUAL REFORÇA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

A série invicta sem sofrer gols começou no dia 9 de abril, com vitória por 2 a 0 sobre o Platense, pela Libertadores. Desde então, o time manteve a consistência:

- 2 a 0 sobre o Platense (Libertadores)

- 0 a 0 com o Palmeiras (Brasileirão)

- 2 a 0 sobre o Independiente Santa Fe (Libertadores)

- 0 a 0 com o Vitória (Brasileirão)

- 1 a 0 sobre o Barra (Copa do Brasil)

A última vez que o Corinthians ficou cinco jogos seguidos sem sofrer gols havia sido entre abril e maio de 2022. Na ocasião, o time também combinou bons resultados com solidez defensiva, incluindo partidas pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Agora, sob o comando de Diniz, o clube repete o feito em um intervalo curto de trabalho, o que reforça a rápida assimilação das ideias do treinador por parte dos jogadores, que passaram a controlar melhor os jogos e oferecerem menos espaços aos adversários.

Isso indica que, mesmo conhecido por um estilo de jogo mais ofensivo e de posse de bola, Diniz tem conseguido equilibrar a equipe. A organização sem a bola e a redução de erros individuais têm sido determinantes para a sequência atual.