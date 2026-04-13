Corinthians identifica ausência de R$ 294 mil em caixa ao analisar contas de 2025

O Corinthians identificou a ausência de R$ 294 mil em caixa, correspondente ao período de 17 de janeiro a 11 de julho de 2025, ao analisar contas durante processo de auditoria das demonstrações financeiras da temporada passada.

Os meses em questão abrangem, em maioria, a gestão do ex-presidente alvinegro Augusto Melo, afastado em maio e destituído em agosto, intervalo no qual Osmar Stábile assumiu o comando interinamente, antes de ser eleito.

"A partir da identificação da inconsistência, foram imediatamente iniciados os procedimentos de conciliação das prestações de contas e dos saques realizados ao longo do referido período", informou o clube em nota oficial.

"Com o objetivo de assegurar a precisão das informações apuradas, foi solicitada à auditoria independente a validação dos procedimentos adotados, tendo sido confirmados os valores previamente identificados pelo departamento responsável", explicou.

O comunicado também diz que "medidas judiciais e administrativas cabíveis" serão adotadas para apurar os fatos. Abril é o mês limite para que os clubes divulguem seus balanços financeiros, referentes ao ano anterior.