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Em São Paulo

Corinthians faz melhor jogo sob comando de Diniz, domina Penãrol e mantém 100% na Libertadores

Com três vitórias em três jogos, Corinthians lidera o Grupo E  com nove pontos e nenhum gol sofrido.

Estadão Conteúdo

Leonardo Catto

Zero Hora

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