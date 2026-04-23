Corinthians encara Vasco na Neo Química Arena e pode cumprir punição do STJD contra o São Paulo

O Corinthians esperou até a noite desta quarta-feira o STJD definir se a punição por perda de um mando de jogo imposta em julgamento pelos incidentes contra o Palmeiras deviam ser cumpridos já na atual rodada do Brasileirão. Sem respostas, iniciou as vendas para o duelo com o Vasco, domingo, na Neo Química Arena. Desta forma, pode ter de cumprir a pena no clássico com o São Paulo, no dia 10 de maio.

O clube entrou com recurso no STJD questionando a perda de um mando de jogo por causa de um vídeo no qual um torcedor teria cometido injúria racial contra o goleiro palmeirense Carlos Miguel. O autor da ofensa não aparece nas imagens, apenas uma voz ao fundo. O recurso deve ser julgado somente nesta sexta-feira.

Valendo-se de uma regra que diz serem necessários 10 dias para cumprir a ordem do primeiro julgamento no STJD, o jurídico "autorizou" que o clube vendesse ingresso para sua casa na partida contra os cariocas, na qual precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.

O julgamento do recurso desta sexta-feira determinará se a perda do mando terá de ser cumprida diante do São Paulo, próximo jogo como mandante dos alvinegros. Após o duelo com o Vasco, o clube ainda visita o Mirassol pelo Brasileirão.

A diretoria do Corinthians trabalha para reverter a punição em multa, alegando que outros clubes envolvidos em injúria racial tiveram apenas penalidades financeiras e sem a perda de mando.