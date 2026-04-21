Corinthians e Pinheiros começam playoffs do NBB em vantagem

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Clark marcou 20 pontos e foi o cestinha do jogo. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Os playoffs de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) começaram nesta terça-feira (21). Nas duas primeiras partidas, vitórias dos mandantes Corinthians e Pinheiros.

O Corinthians superou a Unifacisa (PB) por 88 a 78. O jogo foi definido ainda nos dois períodos iniciais, quando a equipe abriu 22 pontos de vantagem. Depois disso, eles apenas administraram o placar.

Com 21 pontos, o ala estadunidense Davaunta Thomas foi o cestinha do Corinthians e do jogo.

— Sabíamos que seria muito importante fazer a primeira partida em casa e entrar forte, já que será uma série de cinco jogos, com os dois próximos na casa da Unifacisa — disse Thomas, projetando as partidas em Campina Grande, no dias 24 e 26 de abril.

Além de Thomas, o time do técnico Jece Leite contou com boa atuação do ala-armador Elyjah Clark. O também estadunidense registrou 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências, enquanto o pivô Lucas Cauê registrou um duplo-duplo de 12 pontos e 11 rebotes e o armador Elinho fez 12 assistências e 11 pontos.

Pinheiros bate Rio Claro

Agapy quebrou marca pessoal. Ricardo Bufolin / Divulgação/Pinheiros

Dono da segunda melhor campanha da fase de classificação do NBB, o Pinheiros enfrentou outro paulista, o Rio Claro, e venceu por 95 a 80.

A equipe de São Paulo enfrentou dificuldades nos dois períodos iniciais e foi para o intervalo liderando por três pontos (41 a 38). O time comandado por Gustavo de Conti foi dominante no segundo tempo, se impondo nos rebotes — nos ofensivos foram 27, número superior a todos os rebotes somados do adversário (26) — e construiu uma tranquila vitória.

O pivô Agapy foi o principal nome do Pinheiros, terminando o jogo com 22 pontos (recorde pessoal) e oito rebotes, sendo seis ofensivos.

— Se for assim até o final, está bom. Temos muitos treinadores aqui que trabalham para o crescimento individual. Eles pressionam muito para trabalharmos e me ajudam bastante —comentou Apapy.

O Pinheiros contou ainda com 20 pontos do armador estadunidense David Sloan e outros 15 do ala Betinho.