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No Maracanã

Fluminense domina o Corinthians e se mantém na briga pela liderança do Brasileirão

Fluminense chegou a 19 pontos e igualou Palmeiras na liderança; Corinthians acumula oito jogos sem vencer no Brasileirão.

Estadão Conteúdo

Leonardo Catto

Zero Hora

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