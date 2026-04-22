Corinthians derrota Barra por 1 a 0 pela Copa do Brasil, mas volta a jogar muito mal

Em mais uma atuação fraca, o Corinthians derrotou o Barra-SC, por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O único gol do jogo foi marcado pelo inglês Lingard nos acréscimos do primeiro tempo.

Destaque positivo para o time do Corinthians é o fato de a defesa ainda não ter sofrido gol sob a direção de Fernando Diniz, após cinco jogos. Mas para defender o título conquistado ano passado, a equipe alvinegra vai ter de melhorar bastante.

O jogo de volta será na Neo Química Arena dia 14 de maio, quando o Corinthians poderá empatar para ficar com a vaga nas oitavas de final. O Barra precisa de uma vitória por dois gols para se classificar. Uma vitória catarinense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Repleto de reservas, o Corinthians não intimidou o Barra, que empurrado pela torcida e bem distribuído taticamente, foi para o ataque desde o começo do jogo e com menos de cinco minutos já assustou o goleiro Kauê. O volante Henrique acertou belo chute da entrada da área e a bola passou perto da trave.

O susto inicial fez o Corinthians passar a trocar mais a bola na tentativa de diminuir a pressão e encontrar espaços no setor defensivo adversário. Uma falha do goleiro Ewerton na saúda do gol proporcionou o primeiro lance de emoção para a equipe alvinegra, aos nove minutos.

O jogo ficou equilibrado e o Corinthians passou a utilizar as bolas alçadas na área. Em uma dessas jogadas, Vitinho, que entrou no lugar de Kayke (machucado) cabeceou e acertou a trave, mas o lance foi impugnado pelo VAR.

Atual campeão catarinense, o Barra manteve a intensidade na marcação. Do lado do Corinthians, Dieguinho tentou armar as jogadas, mas se precipitou.

O Corinthians abusou do toque de bola, mas não chegava perto da área do Barra. André Ramalho e Allan tentaram 'virar o jogo', mas erraram.

Aos poucos o jogo foi piorando tecnicamente e praticamente nada de ofensivo foi construído pelas equipes, que tocavam a bola até a intermediária ofensiva para perder a bola. A expectativa era de que uma falta fosse obtida para levantar a bola em direção ao gol adversário.

A primeira defesa de um goleiro foi acontecer aos 41 minutos. Kauê defendeu finalização do lateral Fábio. A resposta corintiana veio na sequência. Após cobrança de falta de Matheuzinho, Pedro Raul tocou e Lingard, até então sumido em campo, fez 1 a 0, aos 46 minutos.

O segundo tempo começou um pouco melhor com os times conseguindo pelo menos exigir a participação mais efetiva dos goleiros. Ambos já tinham sido exigidos antes dos dez minutos. Vitinho por pouco não fez o segundo gol corintiano.

A marcação ficou menos rígida e os times ganharam espaço para as jogadas. Desta forma, Kaye e Ewerton voltaram a fazer boas defesas. Em uma delas, o marroquino Labyad, que entrou no lugar de Dieguinho, levou perigo para o time catarinense. O jogo ficou aberto e um novo gol poderia sair para qualquer lado.

O Barra perdeu o ritmo, enquanto o Corinthians, mais experiente, passou a tocar mais a bola para 'gastar' o tempo. E foi assim até o final.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, quando enfrenta o Vasco pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual está na zona de rebaixamento e não vence desde fevereiro.

BARRA 0 X 1 CORINTHIANS

BARRA - Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique (Pablo Gabriel) e Matheus Barbosa (Marcelinho); Gabriel Silva (Warley), Cléo (Renan Bernabé) e Lucas Vargas (Saymon). Técnico: Bernardo Franco.

CORINTHIANS - Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira (Raniele), Dieguinho (Labyad) e Jesse Lingard (Kaio César); Kayke (Vitinho) e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Lingard aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira, Lingard, André Ramalho.

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 2.620.420,00.

PÚBLICO - 14.137 torcedores.