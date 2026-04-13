Corinthians anuncia ex-goleiro Júlio César como novo gerente de futebol

O Corinthians oficializou a chegada de Júlio César como novo gerente de futebol. Ídolo do clube e com passagem marcada por conquistas importantes, o ex-goleiro inicia uma nova etapa na carreira, agora fora das quatro linhas, integrando a estrutura de gestão no CT Joaquim Grava.

Revelado pelo próprio Corinthians, Júlio César fez parte de momentos marcantes da história recente do clube, com títulos como o Campeonato Brasileiro (2005 e 2011), a Copa do Brasil (2009), a Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012. Após encerrar a carreira como jogador no Red Bull Bragantino, passou a investir na formação acadêmica e profissional voltada ao futebol.

O novo dirigente acumulou cursos na área, incluindo formação em Gestão de Futebol pela CBF Academy, especialização em gestão esportiva pela FGV e capacitação pela Conmebol. Antes do acerto com o Corinthians, exercia a função de coordenador técnico no clube de Bragança Paulista.

"Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado. Estudei, trabalhei e tive experiências para assumir esse grande desafio de colaborar na direção. Quero fazer o melhor como sempre fiz dentro e fora de campo. Quero ajudar ao clube, atletas, comissão e diretoria. Vou trabalhar dia e noite para fazer com que o Corinthians esteja sempre no topo. Estou muito feliz e realizado", afirmou.