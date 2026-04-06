Corinthians acerta com Fernando Diniz para a vaga de Dorival Júnior

O Corinthians chegou nesta segunda-feira a um acordo com o técnico Fernando Diniz, que vai assinar contrato até o final de 2026. Ele chega para assumir a vaga de Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão.

Aos 52 anos, Diniz estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido pelo Vasco. Em 2025, ele levou o time cruzmaltino à final da Copa do Brasil, perdendo o título na final justamente para o Corinthians de Dorival.

Diniz despontou como treinador em 2016, após levar o modesto Audax ao vice-campeonato do Paulistão com um estilo próprio, marcado pela posse de bola e construção de jogo apoiado em trocas de passes desde a defesa, estilo que o caracterizou ao longo de seus trabalhos.

O ponto alto da carreira de Diniz foi no Fluminense, quando conquistou a inédita Copa Libertadores, em 2023. O treinador também acumula passagens por Athletico Paranaense, São Paulo, Santos e Cruzeiro e comandou a seleção brasileira de maneira interina. Além do modelo característico de ataque com alta posse de bola, ele também se destacou pelo trabalho com jovens atletas, lançando nomes como André (ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton) e Rayan (ex-Vasco/Bournemouth).