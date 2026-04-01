Copa do Mundo 2026: veja como ficam os grupos completos com o fim das repescagens

Após o final da Data Fifa de março, a Copa do Mundo de 2026 conheceu, nesta terça-feira, 31, todos os países classificados para o torneio. Esta será a primeira edição que a competição terá 48 seleções na busca pelo título.

No Grupo A, o México, uma das sedes da Copa, encara a África do Sul na partida de estreia, que acontece no dia 11 de junho no Estádio Azteca, na capital do país. Coreia do Sul e República Tcheca completam a chave.

Outra sede da competição, o Canadá está no segundo grupo, ao lado de Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. Já os Estados Unidos, terceiro país sede nesta edição, integra o Grupo D, junto com Austrália, Paraguai e Turquia.

Em busca do hexacampeonato, o Brasil inicia sua campanha no Grupo C e enfrenta Marrocos na primeira rodada. Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta Haiti e Escócia.

Único país que pode conquistar o penta na América do Norte, a Alemanha é a grande favorita a avançar na quinta chave, onde encara Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.

A Holanda de Memphis Depay está no Grupo F e brigará pela liderança da disputa com a ótima seleção do Japão. Eles terão a companhia da Suécia, que eliminou a Polônia de Robert Lewandowski na repescagem, e da Tunísia.

Em meio a incerteza da sua participação na Copa do Mundo, o Irã está situado na oitava chave, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Na sequência, Espanha e Uruguai despontam como favoritos no Grupo H e enfrentam Arábia Saudita e Cabo Verde.

No considerado "grupo da morte", França, Noruega e Senegal ganharam a companhia do Iraque, que superou a Bolívia na repescagem intercontinental e assegurou sua vaga.

Atual campeã do torneio, a Argentina tentará levar o bicampeonato consecutivo em 2026. O time de Lionel Messi está no Grupo J e medirá forças com Áustria, Argélia e Jordânia.

Já no Grupo K, Portugal de Cristiano Ronaldo abre sua participação diante da República Democrática do Congo, país que garantiu seu lugar na competição ao vencer a Jamaica na repescagem. A chave ainda conta com Colômbia e Uzbequistão.

Por fim, a Inglaterra é a cabeça de chave do Grupo L. Na tentativa de voltar ao topo do mundo após 60 anos, o time europeu enfrenta Croácia, algoz do Brasil na última Copa, Gana e Panamá.

CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE 2026

GRUPO A

México

Coreia do Sul

África do Sul

República Tcheca

GRUPO B

Canadá

Suíça

Catar

Bósnia e Herzegovina

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Escócia

Haiti

GRUPO D

Estados Unidos

Austrália

Paraguai

Turquia

GRUPO E

Alemanha

Equador

Costa do Marfim

Curaçau

GRUPO F

Holanda

Japão

Tunísia

Suécia

GRUPO G

Bélgica

Irã

Egito

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Uruguai

Arábia Saudita

Cabo Verde

GRUPO I

França

Senegal

Noruega

Iraque

GRUPO J

Argentina

Áustria

Argélia

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Colômbia

Uzbequistão

RD do Congo

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Panamá