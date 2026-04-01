Copa do Mundo 2026: veja como ficam os grupos completos com o fim das repescagens

Após o final da Data Fifa de março, a Copa do Mundo de 2026 conheceu, nesta terça-feira, 31, todos os países classificados para o torneio. Esta será a primeira edição que a competição terá 48 seleções na busca pelo título.
No Grupo A, o México, uma das sedes da Copa, encara a África do Sul na partida de estreia, que acontece no dia 11 de junho no Estádio Azteca, na capital do país. Coreia do Sul e República Tcheca completam a chave.
Outra sede da competição, o Canadá está no segundo grupo, ao lado de Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. Já os Estados Unidos, terceiro país sede nesta edição, integra o Grupo D, junto com Austrália, Paraguai e Turquia.
Em busca do hexacampeonato, o Brasil inicia sua campanha no Grupo C e enfrenta Marrocos na primeira rodada. Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta Haiti e Escócia.
Único país que pode conquistar o penta na América do Norte, a Alemanha é a grande favorita a avançar na quinta chave, onde encara Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.
A Holanda de Memphis Depay está no Grupo F e brigará pela liderança da disputa com a ótima seleção do Japão. Eles terão a companhia da Suécia, que eliminou a Polônia de Robert Lewandowski na repescagem, e da Tunísia.
Em meio a incerteza da sua participação na Copa do Mundo, o Irã está situado na oitava chave, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Na sequência, Espanha e Uruguai despontam como favoritos no Grupo H e enfrentam Arábia Saudita e Cabo Verde.
No considerado "grupo da morte", França, Noruega e Senegal ganharam a companhia do Iraque, que superou a Bolívia na repescagem intercontinental e assegurou sua vaga.
Atual campeã do torneio, a Argentina tentará levar o bicampeonato consecutivo em 2026. O time de Lionel Messi está no Grupo J e medirá forças com Áustria, Argélia e Jordânia.
Já no Grupo K, Portugal de Cristiano Ronaldo abre sua participação diante da República Democrática do Congo, país que garantiu seu lugar na competição ao vencer a Jamaica na repescagem. A chave ainda conta com Colômbia e Uzbequistão.
Por fim, a Inglaterra é a cabeça de chave do Grupo L. Na tentativa de voltar ao topo do mundo após 60 anos, o time europeu enfrenta Croácia, algoz do Brasil na última Copa, Gana e Panamá.
CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE 2026
GRUPO A
México
Coreia do Sul
África do Sul
República Tcheca
GRUPO B
Canadá
Suíça
Catar
Bósnia e Herzegovina
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Escócia
Haiti
GRUPO D
Estados Unidos
Austrália
Paraguai
Turquia
GRUPO E
Alemanha
Equador
Costa do Marfim
Curaçau
GRUPO F
Holanda
Japão
Tunísia
Suécia
GRUPO G
Bélgica
Irã
Egito
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Uruguai
Arábia Saudita
Cabo Verde
GRUPO I
França
Senegal
Noruega
Iraque
GRUPO J
Argentina
Áustria
Argélia
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Colômbia
Uzbequistão
RD do Congo
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Panamá
Gana