A quinta fase da Copa do Brasil movimentou o futebol brasileiro nesta quarta-feira (22). Ao todo, foram sete jogos desta etapa do torneio, que começou na terça (21) e tem mais quatro partidas na quinta-feira (23).
Jogando como visitantes, Remo e Inter bateram, respectivamente, Bahia e Athletic-MG. Em casa, Fortaleza, Flamengo e Bragantino venceram CRB, Vitória e Mirassol.
Três duelos terminaram empatados: Santos 0x0 Coritiba, Goiás 2x2 Cruzeiro e Bragantino 1x1 Mirassol. Os jogos da volta estão previstos para a semana do dia 12 de maio.
Os resultados desta quarta (22) na Copa do Brasil
- Bahia 1x3 Remo
- Goiás 2x2 Cruzeiro
- Santos 0x0 Coritiba
- Athletic 1x2 Inter
- Fortaleza 2x1 CRB
- Flamengo 2x1 Vitória
- Bragantino 1x1 Mirassol
Os demais jogos da quinta fase da Copa do Brasil
Terça-feira (21)
- Botafogo 1x0 Chapecoense
- São Paulo 1x0 Juventude
- Grêmio 2x0 Confiança
- Barra 0x1 Corinthians
- Paysandu 0x2 Vasco
Quinta-feira (23)
- Atlético-MG x Ceará
- Palmeiras x Jacuipense
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Operário-PR x Fluminense