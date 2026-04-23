Bahia foi superado em casa pelo Remo por 3 a 1. Rafael Rodrigues / Bahia, Divulgação

A quinta fase da Copa do Brasil movimentou o futebol brasileiro nesta quarta-feira (22). Ao todo, foram sete jogos desta etapa do torneio, que começou na terça (21) e tem mais quatro partidas na quinta-feira (23).

Jogando como visitantes, Remo e Inter bateram, respectivamente, Bahia e Athletic-MG. Em casa, Fortaleza, Flamengo e Bragantino venceram CRB, Vitória e Mirassol.

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Três duelos terminaram empatados: Santos 0x0 Coritiba, Goiás 2x2 Cruzeiro e Bragantino 1x1 Mirassol. Os jogos da volta estão previstos para a semana do dia 12 de maio.

Os resultados desta quarta (22) na Copa do Brasil

Bahia 1x3 Remo

Goiás 2x2 Cruzeiro

Santos 0x0 Coritiba

Athletic 1x2 Inter

Fortaleza 2x1 CRB

2x1 CRB Flamengo 2x1 Vitória

2x1 Vitória Bragantino 1x1 Mirassol

Os demais jogos da quinta fase da Copa do Brasil

Terça-feira (21)

Botafogo 1x0 Chapecoense

1x0 Chapecoense São Paulo 1x0 Juventude

1x0 Juventude Grêmio 2x0 Confiança

2x0 Confiança Barra 0x1 Corinthians

Paysandu 0x2 Vasco

Quinta-feira (23)