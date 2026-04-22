Copa do Brasil hoje: veja os resultados dos jogos desta terça-feira

A quinta fase da Copa do Brasil começou naterça-feira (21). Foram cinco jogos disputados na noite do feriado de Tiradentes. As demais partidas de ida desta etapa do torneio serão disputadas entre quarta (22) e quinta-feira (23).
Jogando em casa, Botafogo, São Paulo e Grêmio fizeram valer o mando e venceram Chapecoense, Juventude e Confiança, respectivamente. Já os visitantes Corinthians e Vasco superaram Barra e Paysandu. Os jogos da volta estão previstos para a semana do dia 12 de maio.
Os resultados desta terça-feira na Copa do Brasil
- Botafogo 1x0 Chapecoense
- São Paulo 1x0 Juventude
- Grêmio 2x0 Confiança
- Barra 0x1 Corinthians
- Paysandu 0x2 Vasco
Os demais jogos da quinta fase da Copa do Brasil
Quarta-feira (22)
- Bahia x Remo
- Goiás x Cruzeiro
- Santos x Coritiba
- Athletic x Inter
- Fortaleza x CRB
- Flamengo x Vitória
- Bragantino x Mirassol
Quinta-feira (23)
- Atlético-MG x Ceará
- Palmeiras x Jacuipense
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Operário-PR x Fluminense
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