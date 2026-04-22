Copa do Brasil hoje: veja os resultados dos jogos desta terça-feira

Tricolor paulista bateu o Juventude no Morumbi. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

A quinta fase da Copa do Brasil começou naterça-feira (21). Foram cinco jogos disputados na noite do feriado de Tiradentes. As demais partidas de ida desta etapa do torneio serão disputadas entre quarta (22) e quinta-feira (23).

Jogando em casa, Botafogo, São Paulo e Grêmio fizeram valer o mando e venceram Chapecoense, Juventude e Confiança, respectivamente. Já os visitantes Corinthians e Vasco superaram Barra e Paysandu. Os jogos da volta estão previstos para a semana do dia 12 de maio.

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Os resultados desta terça-feira na Copa do Brasil

Botafogo 1x0 Chapecoense

1x0 Chapecoense São Paulo 1x0 Juventude

1x0 Juventude Grêmio 2x0 Confiança

2x0 Confiança Barra 0x1 Corinthians

Paysandu 0x2 Vasco

Os demais jogos da quinta fase da Copa do Brasil

Quarta-feira (22)

Bahia x Remo

Goiás x Cruzeiro

Santos x Coritiba

Athletic x Inter

Fortaleza x CRB

Flamengo x Vitória

Bragantino x Mirassol

Quinta-feira (23)

Atlético-MG x Ceará

Palmeiras x Jacuipense

Athletico-PR x Atlético-GO

Operário-PR x Fluminense