Copa do Brasil hoje: confrontos, premiação e onde assistir à quinta fase da competição

A quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21), com a realização de cinco partidas. Os principais destaques desta noite ficam por conta de dois gaúchos. Os jogos desta etapa serão transmitidos pelos canais do Grupo Globo e pela Amazon Prime.
Pentacampeão, o Grêmio faz sua estreia na competição nesta temporada. Em casa, o Tricolor recebe o Confiança-SE a partir das 19h30min. Mais cedo, às 19h15min, o Juventude enfrenta o São Paulo no Morumbi.
Antes ainda, às 17h, o Botafogo duela contra a Chapecoense no Nilton Santos. Duas partidas fecham o primeiro dia de quinta fase, ambas às 21h30min. Barra e Corinthians jogam na Ressacada, em Santa Catarina, enquanto Paysandu e Vasco se enfrentam em Belém.
Os confrontos da quinta fase
- Botafogo x Chapecoense
- São Paulo x Juventude
- Grêmio x Confiança-SE
- Barra x Corinthians
- Paysandu x Vasco
Quarta-feira (22/4)
- Goiás x Cruzeiro
- Flamengo x Vitória
- Fortaleza x CRB-AL
- Bragantino x Mirassol
- Athletic-MG x Inter
- Santos x Coritiba
Quinta-feira (23/4)
- Palmeiras x Jacuipense
- Operário-PR x Fluminense
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Atlético-MG x Ceará
Premiação por fase
1ª fase
- Grupo I (piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil.
2ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;
- Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.
3ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;
- Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.
4ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão;
- Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): 1,07 milhão.
Entrada dos clubes da Série A
- 5ª fase - R$ 2 milhões.
- Oitavas de final - R$ 3 milhões
- Quartas de final - R$ 4 milhões;
- Semifinal - R$ 9 milhões;
- Vice-campeão) - R$ 34 milhões;
- Campeão - R$ 78 milhões.