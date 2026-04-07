Conte mostra interesse em se tornar técnico da seleção italiana; Napoli não se opõe

O técnico do Napoli, Antonio Conte, pode estar interessado no cargo de treinador da seleção italiana, vago desde a saída de Gennaro Gattuso, e o presidente de seu clube parece estar disposto a não criar obstáculos.

"É natural que meu nome apareça na lista de candidatos para a 'Nazionale'. Se eu fosse o presidente da federação, certamente consideraria meu próprio nome", declarou o treinador italiano durante uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira (6), após a vitória do Napoli por 1 a 0 sobre o Milan.

"Já estive no comando da 'Nazionale' (de 2014 a 2016). Sei como funciona", acrescentou.

O ex-técnico de Juventus, Chelsea, Inter de Milão e Tottenham ressaltou, no entanto, que permanece sob contrato com o Napoli até junho de 2027: "Vou me reunir com meu presidente ao final da temporada, e veremos o que acontece".

Campeão italiano em maio do ano passado, durante sua primeira temporada no Napoli, Antonio Conte, de 56 anos, esteve perto de deixar o clube napolitano durante a pausa do verão europeu devido a divergências com o presidente em relação à contratação de jogadores.

Aurelio De Laurentiis, que também é o proprietário do clube, disse ao site especializado Calcionapoli24, nesta terça-feira (7), que "se Conte me pedisse para liberá-lo para que pudesse voltar a ser o técnico da seleção, acho que eu diria sim".

"Mas, como ele é muito inteligente, e enquanto não houver uma contraparte séria com quem negociar - e, até o momento, não há -, não creio que ele se imagine no comando de uma entidade completamente desorganizada", acrescentou, referindo-se à ausência de um presidente na federação após a renúncia de Gabriele Gravina, após o fiasco da não classificação da Itália para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

A imprensa italiana retrata Conte como a figura providencial necessária para revitalizar a 'Azzurra', que, derrotada pela Bósnia e Herzegovina (1 a 1 após a prorrogação e 4 a 1 nos pênaltis), fracassou pela terceira vez consecutiva na repescagem da Copa do Mundo.

O outro nome mencionado é Massimiliano Allegri, atualmente no comando do Milan.

A nomeação do próximo técnico da seleção nacional, o quarto desde junho de 2023, não ocorrerá antes do final de junho, visto que a federação italiana não elegerá o sucessor de Gravina antes do dia 22 desse mês, durante uma assembleia eleitoral extraordinária em Roma.