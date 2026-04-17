Conmebol divulga áudio do VAR em lance de pênalti para Palmeiras: 'Toca de maneira imprudente'

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, o áudio sobre o lance que determinou a vitória de 2 a 1 do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, em jogo realizado na noite desta quinta-feira, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. Após analisar o lance no monitor de vídeo, o juiz Piero Maza conversou Juan Lara, responsável pelo VAR.

A marcação da penalidade ocorreu quando o palmeirense Arthur recebeu um contato de Cuenca e caiu dentro da área. O árbitro de campo optou por dar sequência ao ,jogo e não marcou nada. Logo depois, porém, ele foi chamado para olhar o lance no monitor.

"Ambos correndo, mas o de verde tem a bola à frente, e o outro toca por trás e o faz cair, de maneira imprudente", afirmou Lara no áudio divulgado pela entidade que comanda o futebol sul-americano.

Na conversa, o árbitro da cabine reforçou o seu ponto de vistas ao afirmar que a "bola está à frente do jogador de verde, e o de azul claro calça a perna dele de maneira imprudente." A partir daí, saiu a determinação de marcar a penalidade. "Perfeito. Pênalti sem cartão", afirmou Maza.