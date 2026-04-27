Sabastian Sawe com o tênis que usou na prova. JUSTIN TALLIS / AFP

A Maratona de Londres de 2026 entrou para a história com um daqueles feitos que, até pouco tempo atrás, pareciam inalcançáveis. Pela primeira vez em uma prova oficial, a barreira das duas horas foi quebrada — e não apenas por um atleta.

O grande protagonista foi Sabastian Sawe, que cruzou a linha de chegada em 1h59min30s, estabelecendo um novo recorde mundial e superando com folga a antiga marca de Kelvin Kiptum. Logo atrás, o etíope Yomif Kejelcha também entrou para a história ao completar a prova em 1h59min41s.

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Em 2019, Eliud Kipchoge já havia corrido abaixo das duas horas, mas em condições controladas, fora das regras oficiais. Desta vez, não houve asterisco: o recorde foi conquistado em competição, com todos os elementos imprevisíveis de uma maratona real.

O tênis como peça-chave

Mas além do talento e da preparação dos atletas — muitos deles oriundos do tradicional celeiro de corredores do Vale do Rift, no leste africano — um elemento chamou atenção como peça-chave dessa nova era: o tênis utilizado pelos dois primeiros colocados.

O modelo em questão é o Adizero Adios Pro Evo 3, lançado poucos dias antes da prova pela Adidas. Pesando apenas 97 gramas, cerca de 30% mais leve que sua versão anterior, o calçado é resultado de três anos de desenvolvimento focado em maximizar eficiência e reduzir o desgaste durante a corrida.

Vendido por cerca de US$ 500 (aproximadamente R$ 2,5 mil), ele rapidamente se tornou símbolo de uma revolução tecnológica no esporte.

Sabastian Sawe cruzou a linha de chegada em 1h59min30s. JUSTIN TALLIS / AFP

A proposta vai além da leveza: o tênis incorpora materiais avançados e uma construção pensada para melhorar o retorno de energia a cada passada, ajudando o atleta a manter ritmos extremamente elevados por mais tempo. Em uma prova em que cada segundo conta — e onde o corpo é levado ao limite após mais de 42 quilômetros — esse tipo de inovação pode ser decisivo.

Ainda assim, reduzir o recorde apenas ao equipamento seria simplificar demais o fenômeno. O domínio de corredores quenianos e etíopes segue ligado a uma combinação de fatores: treinamento em altitude, cultura esportiva enraizada e uma base competitiva extremamente forte. Em regiões como Iten, no Quênia, correr não é apenas esporte, é caminho de vida.

Mesmo nesse contexto, o que se viu em Londres indica uma mudança histórica e evidente: a união entre talento humano e tecnologia de ponta está redefinindo os limites da maratona. E, ao que tudo indica, o “impossível” voltou a ficar mais distante.