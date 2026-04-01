Conheça a seleção que vai à Copa mesmo tendo ficado em último nas eliminatórias

A Suécia será uma das seleções presentes na Copa do Mundo de 2026 - e a classificação veio de uma forma pouco comum. A equipe terminou na última posição do seu grupo nas eliminatórias europeias, sem conseguir vencer e com apenas dois pontos somados, mas mesmo assim encontrou um caminho alternativo para chegar ao Mundial.

A vaga foi conquistada graças a uma "rede de segurança" criada pela Uefa: o desempenho na Nations League. Como foi a primeira colocada de seu grupo na Liga C do torneio, a seleção sueca garantiu o direito de disputar a repescagem, mesmo após o fracasso nas eliminatórias tradicionais.

O CAMINHO IMPROVÁVEL ATÉ A COPA

O regulamento da Uefa prevê que algumas vagas da repescagem sejam destinadas às melhores seleções da Nations League que não tenham conseguido classificação direta. Foi exatamente nesse critério que a Suécia se encaixou.

Mesmo com a campanha ruim nas eliminatórias, o título de grupo na Nations League colocou a equipe entre as seleções elegíveis para os playoffs. A partir daí, começou uma verdadeira virada de roteiro.

Na semifinal da repescagem, a Suécia venceu a Ucrânia por 3 a 1, fora de casa, com destaque para Viktor Gyökeres, que marcou os três gols da partida.

Na decisão, em Solna, os suecos bateram a Polônia por 3 a 2 em um jogo dramático. Gyökeres voltou a ser decisivo ao marcar o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, garantindo a vaga de seu país no Mundial.

HERÓI IMPROVÁVEL E NOVA GERAÇÃO

O atacante do Arsenal se transformou no grande nome da classificação sueca à Copa. Ao todo, foram quatro gols nas duas partidas decisivas da repescagem, desempenho que colocou o jogador como protagonista da nova fase da seleção.

Além dele, a Suécia aposta em uma geração renovada, que inclui nomes como o do atacante Alexander Isak, para tentar retomar o protagonismo internacional após anos de irregularidade.

A classificação também marca um momento de reconstrução para a equipe, que passou a ser comandada por Graham Potter em outubro de 2025. O treinador assumiu após resultados ruins e conseguiu reorganizar o time a tempo de aproveitar a chance na repescagem. Sem a presença de Zlatan Ibrahimovic, maior artilheiro da história da seleção, já aposentado, a Suécia adotou um estilo mais coletivo e dinâmico.