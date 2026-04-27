Como Viveros virou goleador do Brasileiro, líder em pênaltis sofridos e alvo de grandes clubes

O início de temporada de Kevin Viveros no Athletico Paranaense explica por que o atacante virou um dos nomes mais comentados do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da competição e líder em pênaltis sofridos desde 2025, o colombiano reúne números que ajudam a entender seu impacto imediato no futebol nacional.

No triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, na Arena da Baixada, Viveros marcou duas vezes - uma delas em cobrança de pênalti - e chegou a oito gols, assumindo a ponta da artilharia. O resultado colocou o Furacão entre os primeiros colocados, reforçando o protagonismo do camisa 9.

O ranking atualizado da competição mostra Viveros isolado no topo, com oito gols. Logo atrás aparecem nomes como Carlos Vinícius, Danilo e Pedro, todos com sete.

Mais do que a quantidade, chama atenção o peso dos gols. O atacante tem sido decisivo em momentos-chave, como no duelo contra o Vitória, quando participou diretamente da virada da equipe.

LÍDER EM PÊNALTIS SOFRIDOS

Outro dado que ajuda a explicar sua fase é a frequência com que sofre faltas dentro da área. Com o pênalti sofrido no último fim de semana, Viveros chegou a oito penalidades sofridas desde 2025, liderando esse tipo de estatística no país.

O número o coloca à frente de jogadores conhecidos por esse tipo de jogada, como Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, que aparece logo atrás no levantamento.

Sem entrar no mérito das marcações, o dado evidencia a capacidade do atacante de gerar situações de perigo constantes dentro da área - seja pela movimentação, força física ou agressividade ofensiva.

CARACTERÍSTICAS E ADAPTAÇÃO RÁPIDA

Apelidado de "El Tren", Viveros se destacou rapidamente desde que chegou ao Athletico em 2025. Forte fisicamente, com boa mobilidade e presença de área, ele consegue tanto finalizar quanto participar da construção das jogadas.

A adaptação quase imediata ajudou a consolidá-lo como referência ofensiva do time, algo que se reflete diretamente nos números da atual temporada.

MERCADO AQUECIDO E INTERESSE DE RIVAIS

O desempenho também despertou interesse no mercado. De acordo com apuração do ge, clubes como Flamengo e Corinthians monitoram a situação do atacante, embora o clube paulista tenha negado a investida em contato com o portal.

Internamente, o Athletico adota postura firme: já recusou propostas altas, incluindo uma no valor de quase R$ 90 milhões, e não pretende negociar seu principal jogador com rivais nacionais por valores abaixo do que considera ideal, tendo como parâmetro o mercado internacional.