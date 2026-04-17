Como sofre segunda derrota seguida no Italiano e sonho da Champions fica mais distante

O objetivo do Como de se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da Uefa sofreu mais um golpe nesta sexta-feira (17) com a segunda derrota consecutiva no Campeonato Italiano, desta vez por 2 a 1 fora de casa para o Sassuolo.

Um golaço por cobertura de Cristian Volpato (42') após um rápido contra-ataque, e um gol de M'Bala Nzola (44'), com apenas dois minutos de diferença perto do final do primeiro tempo, garantiram a vitória do Sassuolo em Reggio Emilia.

O argentino Nico Paz descontou com uma cabeçada momentos depois (45+2').

Esta segunda derrota consecutiva deixa o Como na quinta posição da Serie A, dois pontos atrás da Juventus, que recebe o Bologna no domingo à noite.

Além disso, a Roma está um ponto atrás, na sexta posição, antes do confronto com a Atalanta no sábado.

O Milan também foi beneficiado: o sete vezes campeão europeu ocupa a terceira colocação, com cinco pontos de vantagem sobre o Como, apesar de ter sofrido três derrotas em suas últimas quatro partidas.

O Como parecia bem encaminhado para garantir uma sensacional vaga entre os quatro primeiros ao final do primeiro tempo do jogo em casa contra a Inter na semana passada, um duelo no qual o time de Cesc Fàbregas detinha uma vantagem de dois gols pouco antes do intervalo.

No entanto, acabou sendo derrotado por 4 a 3. Somado à derrota desta sexta-feira, o resultado deixa o clube, que é patrocinado pela gigante do tabaco Djarum, potencialmente a cinco pontos de distância das vagas para a Liga dos Campeões ao final do fim de semana.

A Inter recebe o Cagliari no último jogo desta sexta-feira, ciente de que uma vitória a aproximará de seu 21º título nacional. Seu perseguidor mais próximo, o Napoli, está nove pontos atrás e vai jogar em casa contra a Lazio no sábado.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 17 de abril

Sassuolo - Como 2 - 1

(15h45) Inter - Cagliari

Sábado, 18 de abril

(10h00) Udinese - Parma

(13h00) Napoli - Lazio

(15h45) Roma - Atalanta

Domingo, 19 de abril

(07h30) Cremonese - Torino

(10h00) Hellas Verona - Milan

(13h00) Pisa - Genoa

(15h45) Juventus - Bologna

Segunda-feira, 20 de abril

(15h45) Lecce - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 75 32 24 3 5 75 29 46

2. Napoli 66 32 20 6 6 48 31 17

3. Milan 63 32 18 9 5 47 27 20

4. Juventus 60 32 17 9 6 55 29 26

5. Como 58 33 16 10 7 57 28 29

6. Roma 57 32 18 3 11 45 28 17

7. Atalanta 53 32 14 11 7 44 28 16

8. Bologna 48 32 14 6 12 42 37 5

9. Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3

10. Lazio 44 32 11 11 10 32 30 2

11. Udinese 43 32 12 7 13 38 42 -4

12. Torino 39 32 11 6 15 37 54 -17

13. Genoa 36 32 9 9 14 38 45 -7

14. Parma 36 32 8 12 12 23 40 -17

15. Fiorentina 35 32 8 11 13 37 44 -7

16. Cagliari 33 32 8 9 15 33 44 -11

17. Cremonese 27 32 6 9 17 26 47 -21

18. Lecce 27 32 7 6 19 21 45 -24

19. Hellas Verona 18 32 3 9 20 23 55 -32

20. Pisa 18 32 2 12 18 23 58 -35

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