Como foi a passagem do troféu da Champions League por Porto Alegre

Taça da Champions League em Porto Alegre. Mariana Smania / UEFA Champions League Trophy Tour 2026

O Parque Pontal, em Porto Alegre, foi o ponto de encontro, na quarta-feira (15), para amantes de futebol. Para acompanhar um dos jogos das quartas de final da Champions League, um evento foi realizado com a presença de uma réplica da taça da competição.

A iniciativa UEFA Champions League Trophy Tour 2026 teve a Capital como um dos destinos da "Orelhuda" — como é conhecido o troféu. A Heineken, patrocinadora da competição, foi a responsável por trazer a taça.

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Os fãs acompanharam em um telão a vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid, e depois aproveitaram ativações da marca e um show musical.