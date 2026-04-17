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Comitê Olímpico do Brasil lamenta morte de Oscar Schmidt: "Legado permanece vivo nas quadras e corações"

Ex-jogador morreu nesta sexta-feira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, interior paulista 

João Praetzel

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