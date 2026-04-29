No primeiro embate entre Atlético de Madrid e Arsenal, pela semifinal da Champions League, tudo igual. Um pênalti para cada lado e 1 a 1 no placar, nesta quarta-feira (29), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri. Gyokeres fez para os ingleses e Julian Alvarez empatou para os espanhóis.
O resultado deixa o confronto em aberto para o segundo jogo, na terça-feira (5), às 16h, no Emirates Stadium, em Londres. O Arsenal terá o apoio da sua torcida para buscar uma vitória. Uma nova igualdade leva a partida à prorrogação.
Primeiro tempo estudado
Para quem esperava um jogo parecido com PSG x Bayern de Munique, as expectativas foram quebradas. Na Espanha, as duas equipes se estudaram bastante e tentaram aproveitar os raros erros que apareceram.
O Atlético de Madrid teve uma boa chance com Lookman, que finalizou bem, mas Raya fez uma bela defesa para evitar o gol. O Arsenal, por outro lado, tentava acionar Gyokeres e teve duas finalizações de Madueke de fora da área, mas sem direção.
Na reta final da primeira etapa, o clube inglês finalmente acionou seu centroavante. Hancko derrubou o sueco na área e o árbitro marcou pênalti. Gyokeres cobrou bem e fez a máscara para comemorar.
Empate e polêmica
O placar adverso fez os espanhóis correrem atrás do prejuízo. E a pressão deu certo. Aos 10 minutos, Llorente finalizou, a bola desviou em Gabriel Magalhães e pegou no braço de Declan Rice. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado.
Na cobrança, Julián Alvarez cobrou no ângulo e deixou o goleiro cravado no meio do gol. O empate motivou ainda mais o Atléti, que seguiu atrás do segundo. Aos 17 minutos, Griezmann finalizou com categoria e a bola bateu no travessão.
Outra grande surgiu aos 28, quando Lookman recebeu passe na área e teve liberdade para finalizar. Praticamente da marca do pênalti, ele chutou no meio e facilitou a defesa de Raya.
Aos 32 minutos, Hancko esteve próximo de se tornar o vilão do jogo. O zagueiro teve um lance com Eze na área e Danny Makkelie marcou o pênalti. Porém, após indicação do VAR Dennis Higler, o árbitro voltou atrás da decisão.
O final da partida foi de aceitação por parte do Arsenal e de poucas ameaças do Atlético. Lookman e Molina até tiveram chances, mas as finalizações deixaram a desejar.