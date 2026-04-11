Com trio da dupla Gre-Nal em campo e suposto caso de racismo, Brasil goleia a Argentina pelo Sul-Americano sub-17

Riquelme, do Atlético-MG, marcou dois gols. Nelson Termé / CBF/Divulgação

O Brasil segue com 100% de aproveitamento no Sul-Americano sub-17. Após goleadas contra Bolívia e Peru, a Seleção venceu a Argentina por 3 a 0, pela terceira rodada da competição. O jogo foi disputado no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta, no Paraguai.

Dentro de campo, os três convocados da dupla Gre-Nal foram titulares: o goleiro Vitão e o zagueiro e capitão David Brendo, do Grêmio, além do centroavante João Bezerra, do Inter.

Riquelme, do Atlético-MG, marcou os dois primeiros gols da partida, ainda na etapa inicial. No fim da partida, Eduardo Conceição, do Palmeiras, garantiu a goleada e marcou o terceiro gol.

A Seleção Brasileira volta a jogar neste domingo (12), às 17h, contra a Venezuela, pela última rodada da primeira fase. O Brasil já está classificado para às semifinais e aguarda o adversário da próxima fase.

O resultado desta sexta-feira também garantiu a classificação para a equipe treinada por Dudu Patetuci para a Copa do Mundo da categoria. A competição ocorrerá em novembro, no Catar.

Suposto caso de racismo

Por volta dos 22 minutos do segundo tempo, quando a Argentina tinha uma cobrança de lateral, jogadores do Brasil foram ao árbitro da partida reclamar de um suposto caso de racismo por parte de um jogador argentino.

Os brasileiros foram incisivos na cobrança e mostraram ao árbitro que teriam visto o atleta adversário fazer gestos que imitam um macaco. Alguns atletas gritaram a palavra "racismo" em frente ao juiz, que não ativou o protocolo antirracismo e deu sequência à partida.

Autor do terceiro gol, Eduardo Conceição provocou o jogador argentino após balançar as redes. Ele fez o mesmo gesto do adversário em frente aos rivais.